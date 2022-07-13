Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ольга Кормухина о заведении уголовного дела на Галкина: «Это правовые вопросы»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 481

За действиями уехавшего в Израиль юмориста следят как обычные люди, так и представители шоу-бизнеса. Однако Кормухина честно призналась — ей дела юмориста не столь интересны.

Ольга Кормухина о заведении уголовного дела на Галкина: «Это правовые вопросы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Ольга Кормухина объяснила, что она думает после известий о заведении уголовного дела на юмориста. Напомним, уголовное дело на юмориста завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии, сообщил депутат Роман Худяков в социальной сети.

Кормухина, которая не один месяц осуждала предательство родины многих российских знаменитостей, призналась — за жизнью Галкина не следит.

«Это правовые вопросы. Честно говоря, я не следила за высказываниями Максима Галкина. Честно говорю. Нет времени и сил. Хватает едва проводить свою просветительскую деятельность в Telegram-канале относительно классической музыки. Все внимание там. И там у меня не обсуждается поведение Галкина. Не об этом говорят», — ответила она в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: www.globallookpress.com / Darya Parchinskaya

С началом спецоперации ВС РФ на Украине Максим Галкин вместе с женой и детьми уехали в Израиль. Оттуда юморист стал делать политические заявления, осуждая действия РФ. Кроме того, неоднократно оскорблял россиян. Своим поведением он вызвал негодование у внушительной части своих поклонников и спровоцировал заведение уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал список поддерживающих спецоперацию РФ знаменитостей.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би
7:25
США отказались усилить контроль за посылаемым Украине оружием, а им уже торгуют в Албании

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год