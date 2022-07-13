О социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарии сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой региона Казбеком Коковым.

Республика активно развивает туризм. Так, прошлом году увидеть красоты региона приехали более миллиона человек. Сейчас динамика не хуже. Хорошие показатели в сельском хозяйстве, промышленности, строятся дороги и реализуются социальные проекты.

«У вас, я смотрю, темпы строительства очень хорошие набраны», — отметил президент.

«Да, получается. Идем, движемся. Порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья за три года мы ввели, еще планируем пять с половиной», — ответил глава Кабардино-Балкарии.

«И инвестиции — достаточно хороший показатель. Но сохраняются, тем не менее, некоторые проблемы на рынке труда все-таки», — отметил Путин.

Казбек Коков проблему отрицать не стал. В регионе достаточно низкий уровень средней зарплаты. С 1 августа ее повысят бюджетникам. Также в республике работают над тем, чтобы уменьшить долю так называемого серого заработка. Выход из тени позволит отображать зарплату в полном объеме.