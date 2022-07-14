Ближайший к Донецку оплот ВСУ — всего в полутора километрах от окраины города. Там в Петровском районе под постоянными обстрелами десятки мирных жителей ежедневно ездят на работу, а водители продолжают их возить несмотря на смертельную опасность. И с теми, и с другими пообщался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это самая окраина Донецка. От нас до Марьинки где сейчас идут боевые действия всего каких-то 1,5 километра, и эта автостанция откуда каждое утро уезжают автобусы стала самой настоящей мишенью для ВСУ. При том что они прекрасно знают, отсюда уезжают исключительно мирные жители. Несмотря на это, посмотрите, крыша автостанции уже превратилась в решето

Из десятков ежедневных рейсов осталось только пять. Но Юрий Раков несмотря на обстрелы района продолжает каждое утро возить жителей Петровского района, для которых это единственный транспорт в центр города. Сегодня только по счастливой случайности удалось избежать трагедии — выехали за три минуты до обстрела.

В Петровском районе живут несколько тысяч человек. Многим надо ездить в город на работу и без общественного транспорта туда просто не попасть. Местным нечего не остается как рисковать своей жизнью каждый день. Рассказывают, что ВСУ все чаще бьют именно по пассажирским автобусам

Такая воронка — два на два метра — осталась после последнего прилета, он случился сегодня утром. Скорее всего, работал 120-й миномет и обратите внимание. Вот такие осколки разбросаны по всей этой площади.

«Сейчас на Петровке стоит „Правый сектор“ (запрещено в РФ). И снаряды бу-бух по автобусу. Автобус покатило в правую сторону, чтобы не попасть под обстрелы», — говорит местная жительница Олеся Писаренко.

На один только Донецк украинцы выпускают в сутки более 600 снарядов. Больше всего страдают жители окраин, сюда противник бьет с особым усердием.

Такие вот последствия удара ВСУ. Это было прямое попадание в дом, как нам рассказали местные жители. От своего строения осталась только вот эта печка, да и то полуразрушенная. Дом продолжает тлеть. Внутри видим искореженную кровать, видимо на ней и спала хозяйка которой к счастью в момент удара не было дома.

А уже это результат артиллерийской атаки на местный водоканал. Здесь кругом крупные отверстия от осколков, воронки и выбитые стекла. Последствия удара нам показывает охранник предприятия. Говорит, прилетело с Красногоровки где сейчас стоят ВСУ. Там активно работает артиллерия.

Судя по осколкам здесь работала артиллерия, которая пробила в стене огромную дыру. Крыша полностью разрушена. Вообще в это строение прилетело сразу три снаряда. И именно здесь находятся вот эти грузовики, которые развозят воду мирным жителям Донецка. Вероятно, что ВСУ целенаправленно наносили удар именно сюда.

Уже скоро доставку воды постараются восстановить. Важно максимально быстро обеспечить жизненно необходимым мирных жителей Донецка. Остаются и еще несколько критически важных объектов инфраструктуры, которые обеспечивают весь город. Поэтом в Петровском районе люди, несмотря на риск, продолжат ходить на работу. Или наоборот ездить в центр Донецка, чтобы жизнь в городе не остановилась.