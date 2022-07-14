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The Hill: Россия сможет пойти по трем направлениям после спецоперации на Украине

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Никита Кротов
Никита Кротов 252

Обозреватель The Hill Лингельбах назвал три пути у России после спецоперации на Украине

The Hill: Россия сможет пойти по трем направлениям после спецоперации на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Эксперт Балтиморского университета США Дэвид Лингельбах уверен, что глава российского государства не будет совершать очевидных шагов.

У России есть три направления, по которым она может пойти после СВО на Украине. Об этом в своей статье изданию The Hill написал профессор Балтиморского университета США Дэвид Лингельбах.

По его мнению, Владимир Путин может, в частности, заняться созданием альтернативы ООН или же укреплять власть внутри страны.

«Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия», — считает Лингельбах.

В статье отмечается, что в целом положение Путина положительное. Его рейтинг растет, а национальная валюта укрепляется. Однако аналитик уверен, что российский лидер не будет делать очевидных шагов.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились к Москве с просьбой признать их суверенитет, а также оказать поддержку в защите мирных граждан. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружений украинским националистам. Экспертами отмечен успех российских войск при выполнении боевых задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Северск перешел под оперативный контроль России и ДНР.

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