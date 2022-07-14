Северск перешел под оперативный контроль России и ДНР

Над городом Северск установлен оперативный контроль силами России и ДНР. Об этом сообщил замглавы Мининформации региона Даниил Безсонов.

«Северск находится под нашим оперативным контролем. Это значит, что противник по всей площади может быть поражен нашим прицельным огнем», — сказал чиновник «Соловьев Live».

Ранее стало известно, о входе союзных сил на территорию города. Затем российские военные, а также силы ЛДНР начали наступление на позиции украинских военных с четырех сторон. Кроме того, отмечалось критическое состояние 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва отозвалась на призыв о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР) и подключилась к боевым действиям после очередного обострения на границах с Украиной и ряда артобстрелов со стороны ВСУ по мирному населению.

Президент России Владимир Путин назвал целями военного присутствия в Незалежной денацификацию и демилитаризацию киевского режима и спасение жителей Донбасса, которые подвергаются «геноциду и издевательствам» последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину.