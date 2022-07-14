Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche
Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Пермский бизнесмен найден мертвым на парковке в Porsche возле одного из домов на Рабочей улице. По данным 5-tv.ru, мужчина умер от ранения в голову. Его личность установлена. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
Известно, что автомобиль принадлежит другому крупному предпринимателю, которого на месте происшествия не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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