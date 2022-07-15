Сбежали из-под венца: Звезды, которые разорвали помолвку накануне свадьбы

Принято думать, что свадьба — это главное событие в жизни девушки. Однако многие звезды оставляли своих возлюбленных, оказавшись на пороге заключения брака. Кого из знаменитостей по праву можно считать сбежавшей невестой, читайте в материале 5-tv.ru.

Джулия Робертс и Кифер Сазерденд

«Сбежавшей невестой» Джулия Робертс оказалась не только в одноименном фильме, но и в реальной жизни — еще до выхода нашумевшего ромкома в 1991 году у актрисы намечалась свадьба с ее коллегой Кифером Сазерлендом. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, однако всего за несколько дней до дня Х Джулия Робертс «сбежала из-под венца» с лучшим другом своего жениха — актером Джейсоном Патриком. Несмотря на то, что разрыв помолвки оказался болезненным для Сазерленда, позднее в интервью он признавался, что считает этот опыт полезным и поблагодарил бывшую девушку за искренность. Как бы то ни было, с новым избранником роман Робертс продлился всего несколько месяцев.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Даже спустя десять лет после расставания Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона их роман до сих пор продолжает волновать поклонников. Пара прославилась благодаря вампирской саге «Сумерки», в которой они сыграли возлюбленных. Очень скоро их экранный роман стал реальным — папарацци то и дело заставали Стюарт и Паттинсона в объятиях друг друга, а совсем скоро стало известно, что они собираются жить вместе.

Дело близилось к свадьбе, но внезапно пара не объявила о разрыве. Причиной стала неверность Стюарт — о ее интрижке с режиссером «Белоснежки и охотника» Рупертом Сандерсом Паттинсон узнал из газет. После ссоры между возлюбленными наметилось непродолжительное перемирие. Друзья Паттинсона уверяли, что актер планирует жениться на Стюарт, однако в 2013 году их пути окончательно разошлись. Оказалось, что Стюарт больше интересуется девушками, нежели мужчинами. После расставания она состояла в отношениях с дизайнером Алишей Каргайл, певицей Соко, моделью Стеллой Максвелл и сценаристкой Дилан Майер. Что же касается Паттинсона, то он некоторое время встречался с певицей FKA twigs, однако пока что актер так и не встретил свою избранницу.

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд познакомились на съемках «Нового Человека-паука», однако, как и их экранным героям, актерам не удалось быть вместе. Поначалу отношения у пары шли хорошо — их часто видели вместе, а однажды внимательные поклонники разглядели на пальце у Эммы обручальное кольцо. Однако неожиданно пара объявила о расставании. Как оказалось, Стоун не была готова к рождению ребенка. После того, как актриса получила заветный «Оскар», ее карьера стремительно идет в гору, а воспитание ребенка просто не вписывается в рабочий график. Тем не менее даже после расставания, Эндрю сохранил теплые чувства к несостоявшейся невесте.

«Нам удалось расстаться большими друзьями, и надеюсь, так будет всегда. Не хочу говорить, будто я не причастна к разрыву отношений. Эндрю хотел семью, а под этим подразумевается, конечно, не пышная свадьба, а рождение детей. А я, видимо, не была готова к этому», — признается звезда фильма «Ла-Ла Ленд».

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

История любви Дженнифер Лопес и Бен Аффлека началась на съемках ромкома «Джильи». С тех пор неразлучную парочку поклонники окрестили «Беннифер» и пророчили им скорую свадьбу. В 2002 году было объявлено о помолвке, подготовка к торжеству шла полным ходом, но за несколько дней до бракосочетания союз распался. Пара во всем винила назойливые таблоиды, однако, что стало настоящей причиной — неизвестно. Спустя пять месяцев Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, от которого у нее впоследствии родилось двое близнецов. Бен Аффлек через год отправился под венец с Дженнифер Гарнер. Сейчас оба романа в прошлом. После череды разводов и расставаний Лопес и Аффлек вновь воссоединились в 2021 году. В шоу-бизнесе их союз уже в шутку называют «Беннифер 2.0» в надежде на счастливый итог.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

В 2015 году Шарлиз Терон и Шон Пенн планировали отпраздновать свадьбу, однако за четыре месяца до торжества актриса разорвала помолвку. Долгое время ходили слухи, будто причиной расставания стала неверность Пенна, имеющего репутацию ловеласа. Другие источники утверждали, что Пенн поднял руку на свою невесту, как он делал это ранее с другими девушками. Правда, позднее Терон все же откровенно призналась, что скандальной истории не было, просто у актеров не совпали взгляды на будущее их семьи. Так, например, Шарлиз планировала усыновить детей, а актер не желал брать над ними опеку.

«С самого начала у меня было четкое понимание того, что мы играем за разные команды. Я мать-одиночка с маленьким ребенком на руках, а он сорвиголова, в планах у которого отцовство никогда не значилось», — объяснила Терон.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

«Я все испортила, Брэд», — сокрушалась Гвинет Пэлтроу после разрыва с бывшим женихом. Актриса познакомилась с Брэдом Питтом на съемках картины «Семь», в котором сыграли супругов. Причем при первом знакомстве 20-летняя девушка даже не обратила на него внимание. «Это была любовь со второго взгляда», — вспоминала она в одном из интервью. Ей было всего 22 года, а ему исполнилось 31. В то время как Брэд Питт увидел в Гвинет свою невесту, девушка не была готова к серьезным отношениям. Когда Питт предложил ей выйти за него замуж, она сразу же согласилась. Их пара казалась идеальной: они любят друг друга, а родственники одобрили их союз. Однако именно идеальность отпугнула Гвинет, которая скоро стала скучать и у нее завязался роман на стороне. «Он был слишком хорош для меня», — объяснила Пэлтроу. Позднее она мучилась, что разбила сердце жениху.

«Мои внутренние сомнения действительно разрушили эти отношения, и я чувствовала себя так, словно причиняю всем страдания. И Брэду я тоже сделала больно», — рассказала она.

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Измена также стала причиной расставания Джуда Лоу и Сиенны Миллер. Пара планировала пожениться в 2004 году, однако случайно Миллер узнала об интрижке жениха с няней его детей от предыдущей жены. 23-летняя девушка долго не могла прийти в себя от случившегося, однако вопреки доводам рассудка она решила дать любимому человеку второй шанс. Однако и на второй раз причиной размолвки стала ветреность Джуда Лоу, после чего пара разорвала отношения окончательно.