Правда или нет? Пенкин честно ответил на вопрос об увлечении мужчинами

Певец был женат дважды, однако то и дело поговаривают, якобы артист нетрадиционной ориентации.

Обладатель уникального голоса диапазоном в четыре октавы певец Сергей Пенкин честно рассказал, были ли в его жизни симпатии к мужчинам. В интервью Алене Жигаловой знаменитость сильно удивился и поначалу не знал, что и ответить, услышав подобный вопрос.

«Нет. А почему должны быть? Я как-то об этом даже и не думал», — сказал Пенкин.

К слову, певец был женат дважды. Его первой супругой стала англичанка по имени Стефания. Они познакомились, когда девушка снимала сюжет о его жизни. Брак долго не продлился. Стефания вынуждена была вернуться на родину. Вместе с собой она звала Пенкина. Но артист отказался.

Поначалу он тосковал по любимой, но время помогло справиться с грустью. Второй женой, как пишет 7Дней.ru, стала юрист Елена. Их знакомство состоялось в компании общих друзей, когда Пенкин был уже знаменит и популярен. С годами супругу все меньше устраивало, что артист уделяет много внимание сцене и творчеству. Спустя десять лет их брак рухнул.

В последние годы артист встречался с телеведущей из Одессы Владленой Пономаренко. Дело шло к свадьбе, но торжество так и не состоялось. Отношения, по словам Пенкина, с любимой испортились из-за расстояния.

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