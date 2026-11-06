«Слова мужа больше не имеют значения»: Уварова добилась алиментов от Гришина

Нелли Уварова взыскала алименты с мужа на двоих детей

Актриса Нелли Уварова добилась через суд взыскания алиментов с мужа Александра Гришина на содержание двоих несовершеннолетних детей. Мировой судья удовлетворил заявление артистки, и судебный приказ уже вступил в силу. Теперь актер должен перечислять на сына и дочь треть своих доходов. Об этом сообщил StarHit.ru.

При этом официально супруги по-прежнему состоят в браке. Однако отношения пары давно переживают непростой период: актеры живут раздельно и стараются реже пересекаться даже на работе. Однако о расторжении брака публично не сообщалось.

Нелли Уварова добилась алиментов через суд

В сентябре 2026 года Нелли Уварова обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов с Александра Гришина. Речь идет о содержании их общих детей — 15-летней дочери Ии и 10-летнего сына Игнатия.

Актриса выбрала порядок приказного производства, а не полноценное судебное разбирательство по иску. Мировой судья удовлетворил ее требования. По данным издания, пару недель назад судебный приказ вступил в законную силу.

Теперь Александр Гришин должен выплачивать алименты в размере одной трети своих доходов на двоих детей. Если добровольные перечисления не поступят, Уварова сможет обратиться к судебным приставам для принудительного взыскания средств.

По информации источника, причиной обращения в суд стало то, что Гришин перестал участвовать в финансовом обеспечении детей.

Почему супруги не разводятся

Несмотря на судебное разбирательство по вопросу алиментов, Нелли Уварова и Александр Гришин формально остаются мужем и женой. По сведениям издания, в окружении пары утверждают, что семейные отношения фактически завершились: супруги давно живут порознь и не носят обручальные кольца.

Оба актера продолжают работать в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), однако, как утверждает издание, стараются минимизировать личные контакты. Раньше Уварова и Гришин выходили на сцену в одних спектаклях, но теперь вместе в постановках не задействованы.

Почему артисты не спешат официально оформлять развод, неизвестно. Учитывая, что у них есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно только через суд.

Уварова раньше говорила о проблемах в браке

О сложностях в отношениях с Александром Гришиным актриса рассказывала еще в 2021 году. В интервью на YouTube-шоу Уварова призналась, что перестала воспринимать мнение супруга как прежде.

Она также отмечала, что в определенный момент поняла: слова мужа больше не имеют для нее прежнего значения, а сам он давно перестал быть авторитетом. Свою семейную жизнь на тот момент Уварова описывала как период «затишья».

«Так сложно сохранять себя, быть независимым от мнения человека, которому годами доверяешь. И когда этот человек высказывается, ты падаешь, рушишься, а потом понимаешь: оно уже ничего не значит», — говорила она.

Что известно о детях Нелли Уваровой и Александра Гришина

История отношений артистов началась в театре. Они познакомились во время работы над одной постановкой, в которой оба были задействованы. В 2011-м артисты официально зарегистрировали отношения. У Уваровой и Гришина двое общих детей. Дочь Ия родилась в 2011 году, а спустя пять лет в семье появился сын Игнатий.

Старшая наследница пошла по стопам родителей и интересуется театром. Девочка участвовала в нескольких постановках РАМТ и даже выходила на сцену вместе с мамой и папой. Младший сын увлекается музыкой и рисованием. Сами актеры стараются не делать семейную жизнь достоянием общественности и редко делятся подробностями воспитания детей.

Первый брак Нелли Уваровой

До отношений с Александром Гришиным актриса уже была замужем. Ее первым супругом был режиссер Сергей Пикалов, с которым она познакомилась задолго до съемок сериала «Не родись красивой». Впоследствии он работал над проектом, принесшим Уваровой широкую известность.

В браке пара прожила около трех лет. После расставания бывшие супруги не спешили публично обсуждать причины разрыва. Уварова призналась, что берет на себя ответственность за развод. По ее словам, в тот период она была эмоциональной, могла срываться на муже и даже настояла на раздельном проживании.

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