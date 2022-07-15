В каких случаях запрещено парковаться рядом с частным домом

Владение территорией не всегда дает право оставлять на ней свой автомобиль.

Парковать автомобиль возле частного дома в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) может быть запрещено, если соответствующее решение приняло собрание членов товарищества. Об этом и других случаях запрета парковки возле частного дома рассказал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

«Порядок использования земельных участков общего пользования на территории СНТ определяется решением собрания членов товарищества. На таком собрании они могут ввести ограничения пользования этим участком и ограничить право парковки», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Балакина, подобные решения принимаются, чтобы автовладельцы не парковались, например, на пожарном проезде или слишком близко от детской площадки.

Узнать о территориях общего пользования, где собрание СНТ запретило парковать автомобили, можно в правлении товарищества. Туда же следует жаловаться на нарушителей запрета. Кроме того, жалобу можно подать в местную администрацию.

Балакин отмечает, что запрет может распространяться даже на собственную территорию автовладельца, если припаркованный автомобиль мешает движению других машин или пешеходов. В данном случае речь идет о нарушении правил дорожного движения, пояснил юрист. Поэтому, если владелец не убирает автомобиль, нужно вызывать сотрудников ГИБДД.

Если же автовладелец регулярно паркуется на чужой частной территории, то ее собственник может написать заявление в полицию или суд. В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса РФ, собственник может требовать устранения нарушений его прав, даже если они не связаны с лишением владения, подчеркнул Балакин.

В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что самое частое нарушение правил парковки возле жилья — стоянка под окнами первых этажей. Согласно санитарным нормам, парковаться «впритирку» к дому нельзя. Это влечет за собой штраф.

Второе часто нарушаемое правило стоянки — машина, оставленная во дворе с работающим двигателем. Припарковавшись во дворе жилого дома даже на пять минут, можно получить штраф.

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