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Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 506

Симоньян: ВС РФ нанесли удар в Виннице по пункту размещения националистов

Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

О взрывах в центре Винницы стало известно утром 14 июля. Для того, чтобы узнать их причину, главред RT обратилась в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар по Дому офицеров в Виннице, где был создан временный пункт размещения украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на Минобороны России рассказала главред RT Маргарита Симоньян.

Фото: Telegram / Маргарита Симоньян

Журналистка также опубликовала приложенные источником в военном ведомстве снимки, на которых выделены и украинские бойцы, и само здание, в котором они находились.

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: „В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"», — написала Симоньян.

О взрывах в Виннице стало известно утром 14 июля. В Минобороны РФ неоднократно заявляли о том, что военные наносят удары точечно, исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ.

Совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик они уже освободили от украинских националистов ЛНР и значительную часть ДНР.

Спецоперация ВС РФ ведется на территории Украины с 24 февраля. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29.

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