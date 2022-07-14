За прошедшие сутки ВС РФ поразили подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, уточнили в Минобороны России.

Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29. Удар по первому самолету был нанесен в районе Славянска, второй же был поражен рядом с селом Троицкое Донецкой Народной Республики, уточнил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Также за прошедшие сутки ВС РФ успешно поразили подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, места дислокации живой силы ВСУ и боевой техники в 232-х районах, 19 пунктов управления украинской стороны.

По словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации ВС РФ всего было ликвидировано 249 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотника, 354 ЗРК и более четырех тысяч танков и другой боевой техники.

Спецоперация ВС РФ на Украине ведется с 24 февраля. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной. О начале боевых действий объявил президент России Владимир Путин после возобновления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Главы ДНР и ЛНР обратились к Кремлю за помощью в защите мирного населения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении до тысячи боевиков в Николаевской области и ДНР.