Шойгу отметил значение первой миротворческой операции России

Ровно 30 лет назад российские силовики впервые выступили миротворцами, усмирив враждующие стороны в грузино-осетинском вооруженном конфликте.

Первая миротворческая операция РФ, прошедшая 14 июля 1992 года в Южной Осетии, стала уникальным опытом для российских силовых структур. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на мероприятии, посвященном 30-летию событий грузино-осетинского конфликта, в котором россияне выступили миротворцами.

«Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро. Это уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структурах. Я имею в виду будущее МЧС — тогда госкомитет, заместителя министра обороны, первого заместителя министра внутренних дел, первого заместителя директора ФСБ. Все это было собрано воедино», — рассказал Шойгу.

Глава военного ведомства вспомнил, что в условиях продолжающихся вооруженных столкновений пришлось вести переговоры с представителями обеих конфликтующих сторон, а также с лидерами незаконных вооруженных формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям.

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил: Россия не дала истребить народ Южной Осетии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», — подчеркнул Шойгу.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов — российского, грузинского и осетинского. Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта.

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