В России ужесточили наказание за опасное вождение. Владимир Путин сегодня подписал ряд важных федеральных законов. Один из них касается водителей.

Теперь за повторную езду без прав могут оштрафовать на 250 тысяч рублей или отправить в колонию на год. А если лихач до этого был судим, к примеру, за бегство с места смертельного ДТП или опасное вождение, то наказание увеличат — до 300 тысяч рублей или двух лет колонии.

С оформлением социальных выплат будет меньше волокиты. Фонды Пенсионного и Социального страхования объединят. Работать новая структура будет по принципу одного окна.

Также президент подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Это будет целое государство — с флагом, гимном эмблемой, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты.

Название выберут сами дети. Кстати, идею создать такое движение Владимиру Путину подсказала школьница из Севастополя Диана Красовская.