🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, убывающая Луна находится в созвездии Водолея. Она будет благоприятствовать тем, кто сможет удержать свои эмоции под контролем и планомерно прикладывать усилия для достижения своих целей. Спешка и резкость сегодня противопоказаны.

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♈ Овен

Вы провели довольно много времени за чертежной доской. Вы потратили довольно много времени, представляя себе новую реальность и задаваясь вопросом, каково было бы оказаться внутри нее. Пришло время начать действовать. Разбейте большую цель на маленькие цели и прикладывайте усилия для их достижения каждый божий день. Постоянные действия окажутся секретом успеха, Овны.

Космический совет: если делать медленно, но без остановок, получится быстро.

♉ Телец

Когда вы долго находитесь с кем-то рядом, легко забыть о своем счастье и перестать его ценить. Может ли это быть правдой в вашем случае? Пользуетесь ли вы преимуществами присутствия любимого человека в своей жизни, отдавая взамен заметно меньше? Сегодня звезды призывают вас стремиться к равновесию. Проведите важный разговор – обсудите, как нужно заботиться друг о друге.

Космический совет: начать ценить нередко удается только после утраты, не допускайте эту ошибку.

♊ Близнецы

Близнецы — очень беспокойный народ. Иногда ваше стремление всех «исцелить», научить хорошему и приукрасить приносит позитивные плоды. Но часто, к сожалению, оно бывает необоснованным и надуманным, так как в реальности во всех этих потугах нет необходимости. То же касается и отношений с возлюбленными. Не пытайтесь изменить их, не ограничивайте свободу другого человека, так как счастья это вам не принесет.

Космический совет: позвольте вашему избраннику быть собой, это главный путь к гармонии в отношениях.

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♋ Рак

Биться за свой успех нужно не всегда. И пусть во всем мире стремление стать лучшим и первым возведено в культ, знайте, что вы никому ничего не обязаны. Только себе. Обязаны себе быть спокойным, счастливым человеком, не мучимым чувством вины. Некоторые жизненные обстоятельства не подвластны никому, порой судьба неумолима, и с этим нужно просто смириться.

Космический совет: выбирайте путь наименьшего сопротивления.

♌ Лев

Раньше вы бы миллион раз подумали, прежде чем сделать такой шаг. Новый вы готовы шагать в неизвестность. Взяв на себя ответственность за свою жизнь, вы откроете новые аспекты своего существа – смелого и прекрасного. Однако в романтической сфере звезды рекомендуют вам искать нечто большее, чем еще одно краткосрочное открытие. Ищите человека, с которым можете перейти на более глубокий уровень близости.

Космический совет: шагните в неизвестность.

♍ Девы

Заботиться об окружающих – одна из ваших сверхспособностей, Девы. Однако неправильно все время лишь отдавать. Попросите сегодня компенсацию и позвольте окружающим заботиться о вас. Тех, кто чувствует себя застрявшим на профессиональном фронте, звезды призывают проявить взять на себя больше ответственности и проявить активность. После этого требовать причитающегося станет проще.

Космический совет: позвольте себе получать столько, сколько отдаете.

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♎ Весы

Вот неприятная правда: Вселенная не обязана укладываться в ваши сроки. Она не обязана давать вам то, о чем вы просили, именно тогда, когда вы об этом просили. Однако вам все равно придется ей довериться. Поверьте, что высшие силы работают сверхурочно, чтобы помочь вам добиться своего и ищут для этого лучшие пути. Сегодня звезды призывают вас отказаться от праздных расходов ради большой мечты.

Космический совет: будьте сегодня экономнее.

♏ Скорпион

Алмазы образуются под давлением, а семена прорастают в темноте. Из этого следует простая вещь: если вам тяжело, а просвета не видно – значит вы находитесь на пути к лучшему будущему. Помните, что вы не жертва обстоятельств, Скорпионы, а главное действующее лицо. На этом этапе отдайте все силы процессу трансформации. Воспользуйтесь возможностью увидеть новую версию себя.

Космический совет: в будущем вы будете вспоминать это время с благодарностью.

♐ Стрелец

Нет смысла спорить, что порой хочется опустить руки и бросить попытки реализовать свой великий план. Когда силы на исходе, а цель еще где-то далеко, верить в нее все труднее. Если именно такой момент вы переживаете сейчас, ни в коем случае не сдавайтесь. Пусть темные мысли соблазняют: отдохни, пусть работают другие — не слушайте! Если в одиночку невмочь, обратитесь за помощью. Главное — доведите дело до конца.

Космический совет: всегда быть на амбразуре очень утомительно. Не бойтесь порой уходить в тень.

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♑ Козерог

Радость и празднование обещают стать главной темой в жизни Козерогов. Возможно, вы или кто-то из ваших близких готовится вскоре связать себя узами брака. Или вот-вот начнется долгожданный отдых. Когда все выглядит настолько хорошо, легко почувствовать, что Вселенная неожиданно выдернет землю у вас из-под ног. Однако не доверяйте этому страху, все будет благополучно.

Космический совет: дышите и расслабляйтесь.

♒ Водолей

Легко сделать другого человека главным злодеем в вашей истории. Однако вряд ли они хотели навредить с такой силой, как вам это в результате покажется. Может быть, что было совсем наоборот - в вас увидели потенциал, Водолеи, и попытались подтолкнуть к вашим пределам, чтобы вы достигли того, что раньше считали невозможным. В любом случае хватит представлять себя жертвой, это еще никому не помогло.

Космический совет: принимайте вызовы судьбы спокойно и адаптируйтесь.

♊ Рыбы

Вы неимоверно устали, и это начинает проявляться во всех сферах жизни. Силы на исходе, и желания продолжать начатое становится все слабее. Вы удивитесь, но в вашем случае именно это означает, что нужно взять себя в руки и продолжать бой. Пусть все вокруг говорит о грядущей неудаче — не верьте. Именно в дурных знаках Вселенная спрятала для вас благую весть. Не сдавайтесь, не сомневайтесь и не бойтесь.

Космический совет: сохраняйте позитивный настрой, несмотря ни на что, скоро черная полоса закончится.

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