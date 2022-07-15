Общий фон предстоящей недели довольно напряженный. Мы будем стремиться выйти за рамки и ограничения или бессознательно притягивать кризисные ситуации. Параллельно с этим возможны переутомление или конфликты, а также тревожность и чувство вины. Сглаживать эти ситуации поможет умелое использование интуиции.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов период скорее положительный. Вера в себя и великодушие помогут вам справляться с трудностями, при этом не слишком провоцируя конфликтные ситуации. Наслаждайтесь позитивными энергиями. Также они хороши для начала новых проектов или развития успеха в уже начатых.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит энергичный, но напряженный период. Вас как будто переполняет энергия и вот-вот грозит взорваться. Возможно в эти дни прорвутся ваши гнев и раздражение, если до этого вы долго копили их внутри. Чтобы направить эти энергии в мирное русло, очень рекомендуются занятия спортом, вплоть до изнеможения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Она поможет вам в ваших начинаниях, и возможно на горизонте покажется какой-то покровитель, который подтолкнет вперед ваши дела и проекты. А может быть просто у вас будет приподнятое настроение, и вы будете полны веры в себя и оптимизма.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит энергичная и скорее позитивная неделя. У вас будет много сил и решимости, чтобы начать новые дела, стронуть с места застопрившиеся проекты, а также разрешить конфликтные ситуации в свою пользу. Воспользуйтесь этими энергиями для действий, требующих активности и напористости.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит напряженная неделя. Обстановка будет накаляться очень легко, обсуждения легко превращаться в споры и конфликты. В любых таких ситуациях лучше всего перевести внимание на то, что вас объединяет, на общие идеи, цели и задачи. Это будет сглаживать конфликтный фон.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет очень энергичной и позитивной. Она поможет переделать кучу дел и выполнить множество планов. Вы проведете неделю в хорошем тонусе. Решительность и энергичность помогут вам в делах и спорте.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя может принести завышенные ожидания и слишком радужные надежды. Позже это может привести к разочарованию. Не стоит рассчитывать, что все случится само и без усилий, даже если в какой-то момент так может показаться.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит исключительно конфликтная неделя. Возможно, активизируются ваши враги и противники. А может быть внутри вас проявится такой фон раздражения и агрессии, что вы сами будете создавать недругов вокруг себя. В любом случае, лучше попытаться переждать этот период, не затрагивать сложные и конфликтные темы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Она поможет вам максимально раскрыть ваши лучшие качества – устремленность к высшим целям и новым горизонтам, стремление сделать лучше мир вокруг и свою собственную жизнь. Вы будете полны оптимизма, а удача будет сопутствовать вам.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги на предстоящей неделе смогут активно взяться за стоящие перед ними задачи и будут успешно с ними справляться. Вам будут помогать высокий уровень энергии, решительность и настойчивость. Беритесь за все дела и проекты, где требуются именно такие качества. Неделя идеальна для этого.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее непростая. Внутреннее раздражение будет приводить либо к конфликтам с окружающими, либо к увеличению отчужденности с осадком раздражения. Неделя неблагоприятна для новых начинаний и обсуждения спорных вопросов. Во всех таких случаях возможны либо непреодолимые преграды, либо конфликты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя принесет энергичность и решительность. Вам следует воспользоваться этими энергиями, чтобы разрулить волнующие вас ситуации, выйти из состояния вялости и апатии, а также обсудить с окружающими моменты, которые не приносят вам удовлетворения. На этот раз вы сможете активно отстаивать свои права и интересы.

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