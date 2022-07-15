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Теперь Bellingcat* и The Insider* признаны нежелательными в РФ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 62

По мнению Генпрокуратуры, они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Теперь Bellingcat* и The Insider* признаны нежелательными в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Четыре иностранные организации, в частности Bellingcat* и The Insider* признаны в России нежелательными. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«Принято решение о признании нежелательной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО) Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Информацию о принятом решении направили в Министерство юстиции РФ, чтобы внести организации в соответствующий список, который уже содержит 56 наименований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов. В нем уточняются само понятие «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник» и «политический деятель», а также определяется, кто может быть признан иноагентом.

* — внесен в список СМИ-иноагентов.

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