Сельдяной король напугал чилийцев грядущим злом
Чилийцы вытащили из глубин океана предвестника катастроф
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashraf Amra; Twitter / JeannetteQuim
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Чилийские рыбаки выловили гигантскую глубоководную рыбу, которая довела до паники местных жителей.
В чилийском городе Арика рыбаки поймали 5-метрового сельдяного короля — гигантскую рыбу, которая, по приметам, несет с собой дурные предзнаменования. Видео с необычным уловом быстро попалось в Сеть и разлетелось по миру.
В TikTok ролик набрал уже более десяти миллионов просмотров. На кадрах видно, как рыбу поднимают вверх для всеобщего обозрения. Тело существа напоминает длинную ленту с большими красными плавниками. Не акула, но местные в панике, ведь сельдяной король — это дурной знак и предвестник катастрофы.
«И куда нам теперь бежать?» — прокомментировал один человек.
«Это страшная удивительная рыба», — добавил другой.
Страхи и опасения горожан не беспочвенны. В Японии сельдяной король считается предвестником землетрясений, пишет издание Mirror. В пример приводят 2011 год, который ознаменовался для японцев страшным землетрясением и цунами — тогда перед катастрофой на берег выбросилось несколько десятков этих рыб. Кроме того, японцы верят, что тот, кто выловит сельдяного короля, будет проклят.
Но у нестандартного поведения глубоководной рыбы есть и научное объяснение — гиганты, считают ученые, поднимаются на поверхность, когда болеют, умирают и размножаются. Некоторые исследователи полагают, что сельдяной король, как и другие обитатели океанских глубин, может чувствовать движения земной коры — это, кстати, объясняет и его способность предсказывать землетрясения.
Пока же и горожане, и миллионы зрителей ролика строят только догадки, но местные власти не планируют все же найти произошедшему разумное объяснение — главное, чтобы не случилось никакого зла: мир только начинает приходить в себя после пандемии, а вселенная снова подает дурные знаки.
Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров. При этом промысловой ценности рыба не представляет, так как считается не вполне съедобной. Для рыбаков это в основном объект спортивной ловли.
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