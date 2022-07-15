Чилийские рыбаки выловили гигантскую глубоководную рыбу, которая довела до паники местных жителей.

В чилийском городе Арика рыбаки поймали 5-метрового сельдяного короля — гигантскую рыбу, которая, по приметам, несет с собой дурные предзнаменования. Видео с необычным уловом быстро попалось в Сеть и разлетелось по миру.

В TikTok ролик набрал уже более десяти миллионов просмотров. На кадрах видно, как рыбу поднимают вверх для всеобщего обозрения. Тело существа напоминает длинную ленту с большими красными плавниками. Не акула, но местные в панике, ведь сельдяной король — это дурной знак и предвестник катастрофы.

«И куда нам теперь бежать?» — прокомментировал один человек.

«Это страшная удивительная рыба», — добавил другой.

Страхи и опасения горожан не беспочвенны. В Японии сельдяной король считается предвестником землетрясений, пишет издание Mirror. В пример приводят 2011 год, который ознаменовался для японцев страшным землетрясением и цунами — тогда перед катастрофой на берег выбросилось несколько десятков этих рыб. Кроме того, японцы верят, что тот, кто выловит сельдяного короля, будет проклят.

Но у нестандартного поведения глубоководной рыбы есть и научное объяснение — гиганты, считают ученые, поднимаются на поверхность, когда болеют, умирают и размножаются. Некоторые исследователи полагают, что сельдяной король, как и другие обитатели океанских глубин, может чувствовать движения земной коры — это, кстати, объясняет и его способность предсказывать землетрясения.

Пока же и горожане, и миллионы зрителей ролика строят только догадки, но местные власти не планируют все же найти произошедшему разумное объяснение — главное, чтобы не случилось никакого зла: мир только начинает приходить в себя после пандемии, а вселенная снова подает дурные знаки.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров. При этом промысловой ценности рыба не представляет, так как считается не вполне съедобной. Для рыбаков это в основном объект спортивной ловли.

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