Чилийцы вытащили из глубин океана предвестника катастроф

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashraf Amra; Twitter / JeannetteQuim

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Чилийские рыбаки выловили гигантскую глубоководную рыбу, которая довела до паники местных жителей.

В чилийском городе Арика рыбаки поймали 5-метрового сельдяного короля — гигантскую рыбу, которая, по приметам, несет с собой дурные предзнаменования. Видео с необычным уловом быстро попалось в Сеть и разлетелось по миру.

В TikTok ролик набрал уже более десяти миллионов просмотров. На кадрах видно, как рыбу поднимают вверх для всеобщего обозрения. Тело существа напоминает длинную ленту с большими красными плавниками. Не акула, но местные в панике, ведь сельдяной король — это дурной знак и предвестник катастрофы.

«И куда нам теперь бежать?» — прокомментировал один человек.

«Это страшная удивительная рыба», — добавил другой.

Страхи и опасения горожан не беспочвенны. В Японии сельдяной король считается предвестником землетрясений, пишет издание Mirror. В пример приводят 2011 год, который ознаменовался для японцев страшным землетрясением и цунами — тогда перед катастрофой на берег выбросилось несколько десятков этих рыб. Кроме того, японцы верят, что тот, кто выловит сельдяного короля, будет проклят.

Но у нестандартного поведения глубоководной рыбы есть и научное объяснение — гиганты, считают ученые, поднимаются на поверхность, когда болеют, умирают и размножаются. Некоторые исследователи полагают, что сельдяной король, как и другие обитатели океанских глубин, может чувствовать движения земной коры — это, кстати, объясняет и его способность предсказывать землетрясения.

Пока же и горожане, и миллионы зрителей ролика строят только догадки, но местные власти не планируют все же найти произошедшему разумное объяснение — главное, чтобы не случилось никакого зла: мир только начинает приходить в себя после пандемии, а вселенная снова подает дурные знаки.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров. При этом промысловой ценности рыба не представляет, так как считается не вполне съедобной. Для рыбаков это в основном объект спортивной ловли.

Равнее 5-tv.ru рассказывал о новых версиях атаки акул в Египте.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

0:16
Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
23:55
Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
23:39
Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
23:35
Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе
23:23
Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста
23:10
ВСУ специально обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год