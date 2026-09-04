Управлять орланом и выгонять мигрантов: Белый дом запустил пять игр на своем сайте

Эфирная новость 29 0

В одной из них можно защищать страну от наплыва переселенцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Molly Riley/White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белый дом запустил пять игр на своем сайте

Политику Дональда Трампа начали продвигать уже в компьютерных играх. На сайте Белого дома их появилось сразу пять.

Так, в одной, например, пользователю нужно управлять белоголовым орланом, который несет в когтях очередной законопроект. В аналоге «Змейки» предстоит собирать мигрантов, чтобы затем выдворить их из США. А в обновленной версии «Тетриса» — строить стену и защищать страну от наплыва переселенцев. Также можно ловить деньги и золотые слитки, пополняя детские инвестиционные счета имени Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и раскритиковал их за неуважение к королевской семье. Он подчеркнул, что никогда не был их поклонником, а поведение Меган Маркл по отношению к покойной королеве Елизавете II и королю Карлу III ему не нравилось. Трамп также отметил, что на месте монархов не стал бы принимать пару обратно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Затопит за выходные: в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков
21:45
Немецкая газета перешла на русский мат после закрытия Института Гете
21:30
«Мы детей любим»: жена Деревянко намекнула на скорое пополнение в семье
21:00
Искусство выше политики: глава Венецианской биеннале заступился за Россию
20:45
Управлять орланом и выгонять мигрантов: Белый дом запустил пять игр на своем сайте
20:30
Теряется фокус: как сохранить концентрацию внимания после 30 лет

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Долг Ромы Жукова по алиментам превысил десять миллионов рублей
Правда или миф? Яблоки помогают лучше засыпать и делают сон качественнее
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео