Управлять орланом и выгонять мигрантов: Белый дом запустил пять игр на своем сайте

Белый дом запустил пять игр на своем сайте

Политику Дональда Трампа начали продвигать уже в компьютерных играх. На сайте Белого дома их появилось сразу пять.

Так, в одной, например, пользователю нужно управлять белоголовым орланом, который несет в когтях очередной законопроект. В аналоге «Змейки» предстоит собирать мигрантов, чтобы затем выдворить их из США. А в обновленной версии «Тетриса» — строить стену и защищать страну от наплыва переселенцев. Также можно ловить деньги и золотые слитки, пополняя детские инвестиционные счета имени Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и раскритиковал их за неуважение к королевской семье. Он подчеркнул, что никогда не был их поклонником, а поведение Меган Маркл по отношению к покойной королеве Елизавете II и королю Карлу III ему не нравилось. Трамп также отметил, что на месте монархов не стал бы принимать пару обратно.

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