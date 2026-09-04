Искусство выше политики: глава Венецианской биеннале заступился за Россию

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Пьетранджело Буттафуоко отказался уступать давлению из-за российского павильона.

Как Буттафуоко оценил возвращение России на биеннале

Фото: www.globallookpress.com/Maria Laura Antonelli / Agf

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Глава Венецианской биеннале заступился за Россию

Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко не жалеет о решении допустить Россию к участию в художественной выставке. Об этом он заявил в беседе с газетой Corriere della Sera.

«Это было более чем справедливо и необходимо по отношению к учреждению, которое я возглавляю», — сказал Буттафуоко, отвечая на вопрос, повторил бы он свое решение, несмотря на разногласия с Еврокомиссией и правительством Италии.

Глава выставки отметил, что в итоге верх взяло искусство. По словам Буттафуоко, за 131 год существования художественной выставки ее организаторы принимали представителей разных стран даже в периоды конфликтов.

Отдельно президент биеннале высказался о претензиях Еврокомиссии. В рамках конфликта поднимался вопрос о соответствии России европейским принципам демократии и свободы слова. Буттафуоко заявил, что при таком подходе установленным требованиям не соответствуют около 87% государств — участников выставки.

В 2026 году Россия после нескольких лет перерыва вновь представила свой павильон на Венецианской биеннале. Страна привезла музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», в котором приняли участие музыканты из России, Аргентины, Бразилии и Мали. Организацией проекта занималась Российская академия музыки имени Гнесиных.

Возвращение российского павильона вызвало протест со стороны Украины. После этого Еврокомиссия объявила о лишении организаторов выставки субсидий на сумму два миллиона евро.

Буттафуоко ранее заявлял, что биеннале открыта для всех государств, а культура не должна зависеть от политических решений. Президент выставки сохранил эту позицию, несмотря на протесты украинских представителей и некоторых политиков.

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