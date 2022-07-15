Всего с начала специальной военной операции было ликвидировано 253 украинских самолета и 1543 беспилотника.

Истребительной авиацией ВКС России за прошедшие сутки были сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также девять беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщил представитель министерства, два самолета Су-25 были сбиты в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а два МиГ-29 были уничтожены в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики.

Кроме того, вооруженными силами России были ликвидированы девять украинских беспилотника и перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов и 1543 беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харькове ВКС РФ был ликвидирован пункт временной дислокации националистической группировки «Кракен».