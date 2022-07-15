Минобороны: ВКС РФ сбили украинский Су-25 в Бармашово и МиГ-29 в Славянске

Фото, видео: Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Всего с начала специальной военной операции было ликвидировано 253 украинских самолета и 1543 беспилотника.

Истребительной авиацией ВКС России за прошедшие сутки были сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также девять беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщил представитель министерства, два самолета Су-25 были сбиты в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а два МиГ-29 были уничтожены в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики.

Кроме того, вооруженными силами России были ликвидированы девять украинских беспилотника и перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов и 1543 беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харькове ВКС РФ был ликвидирован пункт временной дислокации националистической группировки «Кракен».

Тема:
Специальная военная операция России
15 июл
ВСУ отходят из Северска
15 июл
Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации
15 июл
Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»
15 июл
Минобороны: ВС РФ ликвидировали здание дома офицеров в Виннице
15 июл
Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
15 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
15 июл
Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
15 июл
Ничего святого: ВСУ больше 4 часов обстреливали монастырь, из которого шла эвакуация
15 июл
Желают гореть заживо со всей семьей: блогер Стужук стала врагом для родной Украины
14 июл
Критик Фадеев назвал Галкина одним из главных артистов-«вредителей» РФ
+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

17:01
Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни
16:39
Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года
16:36
Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов
16:20
«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги
16:10
Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу
16:02
Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год