Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29
Минобороны: ВКС РФ сбили украинский Су-25 в Бармашово и МиГ-29 в Славянске
Фото, видео: Минобороны РФ
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Всего с начала специальной военной операции было ликвидировано 253 украинских самолета и 1543 беспилотника.
Истребительной авиацией ВКС России за прошедшие сутки были сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также девять беспилотных летательных аппарата. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщил представитель министерства, два самолета Су-25 были сбиты в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а два МиГ-29 были уничтожены в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики.
Кроме того, вооруженными силами России были ликвидированы девять украинских беспилотника и перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов и 1543 беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харькове ВКС РФ был ликвидирован пункт временной дислокации националистической группировки «Кракен».
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