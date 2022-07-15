Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»

Кроме боевиков нацформирования, ВКС России ликвидировали полсотни иностранных наемников.

Вооруженные силы Российской Федерации с применением высокоточного оружия нанесли удар по пунктам временной дислокации националистической группировки «Кракен» в районе Харькова. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования „Кракен“ в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что за последние сутки Вооруженными силами РФ были ликвидированы группы националистов в населенных пунктах Щербаки, Луговое, Новоандреевка Запорожской области.

Накануне стало известно, что шесть боевиков «Кракена» были застрелены в ходе драки с командованием.

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