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Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 267

Минобороны сообщило о ликвидации пункта дислокации националистов в Харькове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Кроме боевиков нацформирования, ВКС России ликвидировали полсотни иностранных наемников.

Вооруженные силы Российской Федерации с применением высокоточного оружия нанесли удар по пунктам временной дислокации националистической группировки «Кракен» в районе Харькова. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования „Кракен“ в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что за последние сутки Вооруженными силами РФ были ликвидированы группы националистов в населенных пунктах Щербаки, Луговое, Новоандреевка Запорожской области.

Накануне стало известно, что шесть боевиков «Кракена» были застрелены в ходе драки с командованием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС России ликвидировали здание офицеров в Виннице.

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