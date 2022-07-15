Врач Должкова предупредила о риске отека Квинке после укуса комара

Можно ли умереть от укуса комара?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Prandl

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После неприятной встречи с насекомым у человека может появиться не только зуд, но и отеки.

Укусы комаров особой опасности не представляют, но и они могут доставить неприятности вплоть до обращения за медпомощью, рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача Химкинской областной больницы Ирина Должкова.

«Комары — насекомые неядовитые. По крайней мере, те, что обитают на территории России», — пояснила Должкова в беседе с aif.ru

Однако некоторые люди расчесывают комариные укусы до такой степени, что на коже появляются язвочки, добавила врач. 

От укуса комара человек не умрет, но если он аллергик или имеет  другие особенности иммунной системы, организм может отреагировать довольно бурно.

После укуса насекомого может появиться сыпь и даже отеки. Возможно, начнет кружиться голова. При такой симптоматике стоит незамедлительно обратиться к врачу за помощью - аллергические реакции могут быстро развиться и привести к отеку Квинке и шоку, подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, насколько опасны укусы комаров, ос, слепней, змей.

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