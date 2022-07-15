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Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 69

Иностранный наемник Пол Ури скончался из-за хронических болезней.

Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

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Лондон планирует обсудить с российскими властями смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой народной республике. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», - цитирует министерство ТАСС.

В британском МИДе также добавили, что поддерживают контант с украинскими властями и родственниками наемника.

Несколькими часами ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти иностранного наемника Пола Ури, находящегося в плену. Как заявила Морозова, мужчина скончался 10 июля из-за хронических болезней и стресса. Кроме того, представитель ДНР заверила, что пленному была оказана необходимая медицинская помощь.

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