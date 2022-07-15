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Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Мантуров: Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован в конце 2023 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; 5-tv.ru

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В планах на 2024 год сертифицировать самолеты «Ладога», «Байкал» и МС-21-310, отметил министр промышленности и торговли РФ.

Пассажирский самолет Ил-114-300 с двигателем российского производства ТВ7-117 будет сертифицирован к концу 2023 года. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления в Госдуме.

«В конце следующего года сертификат типа получит Superjet с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет „Ладога“, тогда же стоит крайний срок по самолету „Байкал“ с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14», — поделился планами министр.

Отдельно он отметил, что всего до 2030 года по программе развития авиации предполагается выпуск свыше тысячи самолетов. Под такие объемы потребуется расширение производственных мощностей, выделение дополнительных средств, обратил внимание Мантуров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпании попросили у Минтранса разрешения на возвращение самолетов за рубеж.

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