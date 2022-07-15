Заплыв, велогонка и забег! Петербург принимает международный фестиваль триатлона «Медный всадник».

На соревнования приехали любители и профессионалы из девяти стран. В том числе Нидерландов, Великобритании и Финляндии — всего около 2,5 тысяч человек. Водный этап проходит на Гребном канале.

После спортсмены пересядут на велосипеды. Под гонку им отдали Западный скоростной диаметр (ЗСД). Дальше атлеты пробегут несколько кругов по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова. Состязания будут продолжаться три дня.