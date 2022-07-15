ВСУ специально обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ
МО РФ сообщило об обстреле ВСУ рынка в Славянске с целью обвинить ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Буквально через несколько минут после атаки на место событий прибежали украинские журналисты.
Центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли украинские националисты. Очередное нападение было совершено в целях обвинить российских военнослужащих в ударах по мирному населению. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — отметил он.
Как объяснил Мизинцев, украинская артиллерия, которая разместилась на железнодорожном вокзале, атаковала центральный рынок накануне. Уже через несколько минут после этого на место событий прибыли журналисты Украины. Они снимали видео и фотографировали разрушения из-за якобы неизбирательной атаки ВС РФ.
Генерал отметил: наши солдаты, напротив, помогают гражданскому населению и относятся к мирным жителям уважительно. Удары из высокоточного оружия с российской стороны направлены только на военные объекты ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росгвардия нашла подтверждение массового дезертирства боевиков.
- 15 июл
- Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 15 июл
- Участников спецоперации, получивших ранения, наградили медалями в Москве
- 15 июл
- Минобороны сообщили о ликвидации националистов «Правого сектора»* в ДНР
- 15 июл
- Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29
- 15 июл
- ВСУ отходят из Северска
- 15 июл
- Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации
- 15 июл
- Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»
- 15 июл
- Минобороны: ВС РФ ликвидировали здание дома офицеров в Виннице
- 15 июл
- Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
- 15 июл
- Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
Читайте также
63%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?