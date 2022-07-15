ВСУ специально обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ

Буквально через несколько минут после атаки на место событий прибежали украинские журналисты.

Центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли украинские националисты. Очередное нападение было совершено в целях обвинить российских военнослужащих в ударах по мирному населению. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — отметил он.

Как объяснил Мизинцев, украинская артиллерия, которая разместилась на железнодорожном вокзале, атаковала центральный рынок накануне. Уже через несколько минут после этого на место событий прибыли журналисты Украины. Они снимали видео и фотографировали разрушения из-за якобы неизбирательной атаки ВС РФ.

Генерал отметил: наши солдаты, напротив, помогают гражданскому населению и относятся к мирным жителям уважительно. Удары из высокоточного оружия с российской стороны направлены только на военные объекты ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росгвардия нашла подтверждение массового дезертирства боевиков.