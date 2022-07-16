Боевики ВСУ допросили жителей Одессы о родственниках в России
В Минобороны сообщили о допросе ВСУ жителей Одессы о родственных связях в РФ
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
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Всех сознавшихся или подозреваемых в поддержке спецоперации, хватают и увозят в неизвестном направлении.
Украинские националисты допрашивают жителей Одессы в целях узнать, есть ли у них родные в России. Об этом рассказал глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями Украины», – заявил он.
Как сообщает Минобороны, всех сознавшихся или подозреваемых в поддержке специальной военной операции России задерживают и увозят в неизвестном направлении. Многие из схваченных госслужащих так и не вернулись к своим семьям.
Ранее 5-tv.ru писал, что по словам Михаила Мизинцева, украинские боевики нарочно обстреляли центральный рынок в Славянске, чтобы очернить российскую армию.
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