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Боевики ВСУ допросили жителей Одессы о родственниках в России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 176

В Минобороны сообщили о допросе ВСУ жителей Одессы о родственных связях в РФ

Боевики ВСУ допросили жителей Одессы о родственниках в России

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Специальная военная операция России

Всех сознавшихся или подозреваемых в поддержке спецоперации, хватают и увозят в неизвестном направлении.

Украинские националисты допрашивают жителей Одессы в целях узнать, есть ли у них родные в России. Об этом рассказал глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями Украины», – заявил он.

Как сообщает Минобороны, всех сознавшихся или подозреваемых в поддержке специальной военной операции России задерживают и увозят в неизвестном направлении. Многие из схваченных госслужащих так и не вернулись к своим семьям.

Ранее 5-tv.ru писал, что по словам Михаила Мизинцева, украинские боевики нарочно обстреляли центральный рынок в Славянске, чтобы очернить российскую армию.

Тема:
Специальная военная операция России
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