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South Morning Post: Путин сломал планы Запада по Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 349

Президент России умело сдержал призывы Запада ополчиться против нашей страны, заручившись поддержкой развивающихся стран.

South Morning Post: Путин сломал планы Запада по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин умело смог заручиться поддержкой развивающихся стран. Призывы Запада ополчится всем мировым сообществом прости РФ не всеми были поддержаны, пишет гонконгское издание South Morning Post.

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — пишет обозреватель издания Мохамед Зишан.

Он отметил, что на саммите G20 на Бали представители западных государств избегали главу российского МИД Сергея Лаврова, однако, все еж его застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что забыв о главных темах саммита G20, западные политики все же перешли на антироссийскую риторику и пытались втянуть российского министра в кулуарные скандалы. Сергей Лавров был первым, кто начал свое выступление на совете глав МИД стран «Большой двадцатки» с соболезнований после покушения на экс-премьера Японии.

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