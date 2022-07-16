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Командование ВСУ оказало своим военным «поддержку минус»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 201

Солдаты украинской армии рады получить ранения, тогда они могут «закосить» от участия в боевых действиях.

Командование ВСУ оказало своим военным «поддержку минус»

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Командование ВСУ отказало в поддержке своим военнослужащим. Видео, где плененный солдат украинской армии рассказал о запросе поддержки с воздуха у командования, опубликовало RT в своем Telegram-канале. Мужчина признался - на просьбу о помощи подразделение получило ответ: «поддержка минус».

Также он рассказал о том, что в планах украинца вообще не было вступать в вооруженные формирования Украины, однако его принудили — за отказ его ждала тюрьма. Поэтому он пошел воевать.

По его словам, сослуживцы радовались, когда получали ранения, так как в этом случае им позволено «закосить» от участия в боевых действиях по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Соледара. Это город в ДНР, где очень плотно закрепились украинские националисты. Подступы к городу заминированы, укрываются боевики в жилых домах, прикрываясь людьми.

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