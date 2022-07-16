Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Соледара. Это город в ДНР, где очень плотно закрепились украинские националисты. Подступы к городу заминированы, укрываются боевики в жилых домах, прикрываясь людьми.

Плюс солевые шахты — там, предположительно, тоже катакомбы, запасы оружия и продовольствия, как было на «Азовстали». Несмотря на все это, город уже взят в полукольцо. Как идет наступление — кадры в репортаже Алексея Полторанина.

«У них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог. Рельеф местности им еще позволяет более или менее скрытно отходить, но в любом случае говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики, которая находится в районе данного населенного пункта», — рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие могут выходить только малыми группами. Артиллерийские и минометные расчеты союзных сил наносят удары по укрепрайонам ВСУ на подступах к Соледару. 2-й луганский армейский корпус бьет по лесопосадке недалеко от деревни Спорное, где проходит линия разграничения. Снаряды летят точно в цель: по блиндажам и бетонным дотам украинских боевиков, поднимая вокруг себя облако белого дыма. В лесополосе рядом от ударов затихают гранатометы ВСУ.

От города Лисичанска до деревни Спорное отсюда километров 30. Противник возле населенного пункта несет огромные потери — как живой силы, так и боевой техники. В итоге в Спорном силы ЛНР уничтожили целый укрепрайон ВСУ. После артиллерии сюда заходит пехота — на уже брошенные позиции. Видно, что блокпост делался наспех — даже не из бетонных блоков. Хотя это важная точка, через которую на передовую возили боеприпасы.

«Также осуществлялся в этот район подвоз вооружения, боеприпасов и личного состава. Нами это было обнаружено и уничтожено», — рассказал Александр Мазейкин, офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Спорное — не единственная брошенная позиция ВСУ. Уже освобождена соседняя Владимировка, но здесь все еще очень опасно. Местность открытая, и как только неонацисты замечают людей на улице, начинается минометный обстрел.

Наступление на Соледар осложнено тем, что все поля вокруг заминированы. Много работы для саперной техники, но задержка не слишком большая. Союзные силы уже на самых подступах к городу: в деревнях Стряповка и Новая Каменка. До Соледара осталось два с половиной километра.

«Я стоял там, в той деревне еще. Вчера уже переместился дальше, а сейчас еще дальше», — сказал военнослужащий народной милиции ЛНР с позывным «Птица».

Соледар уже в полукольце, и союзные силы уверенно продолжают давить ВСУ. Националисты сейчас закрепились в жилой застройке города и теперь используют мирных граждан как живой щит. Впрочем, даже действуя аккуратно и точечно, защитники Донбасса уверенно продвигаются вперед.