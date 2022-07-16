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Кандидат в премьеры Лиз Трасс заявила о развитии АЭС для противостояния России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Политик пообещала строить больше атомных электростанций в случае победы на выборах — это и отойти от газа позволит и рабочих мест добавит.

Кандидат в премьеры Лиз Трасс заявила о развитии АЭС для противостояния России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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Великобритании следует развивать атомную энергетику, потому что такой путь сделает страну независимой от российского газа. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс во время первых предвыборных дебатов кандидатов на пост премьер-министра на канале Channel 4.

«Я считаю, мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода. Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов. Это к тому же добавит новых рабочих мест», — подчеркнула министр.

В третий тур выборов за пост премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов. Как напоминает EADaily, это — экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Итоги политической борьбы сезона станут известны 5 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в случае избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии она продолжит линию противостояния России и помощи Украине в «достижении победы». Такого мнения придерживается политолог Руслан Бальбек.

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