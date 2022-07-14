Подхватит знамя из рук Джонсона: чего ждать РФ от Лиз Трасс на посту премьера
Политолог Бальбек: Трасс продолжит линию противостояния России и помощи Украине
Фото: Facebook* / ForeignCommonwealthAndDevelopmentOffice
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Один из наиболее вероятных претендентов на пост главы британского правительства уже публично обозначила курс в отношении России.
В случае избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии она продолжит линию противостояния России и помощи Украине в «достижении победы». Такого мнения придерживается политолог Руслан Бальбек.
«Трасс в случае ее избрания подхватит упавшее знамя из рук Джонсона, ведь для нее украинцы — это колониальные войска в борьбе с Россией», — заявил политолог в комментарии RT.
Бальбек подчеркнул, что для британских политиков не столько важна победа Украины, сколько ослабление России. В этом заключается стратегия Британии, и Трасс публично заявила о приверженности этому курсу, отметил политолог.
На днях глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально заявила, что вступает в гонку за пост лидера консерваторов и главы правительства Соединенного Королевства.
В статье для газеты Telegraph министр пообещала на новом посту «сразу взяться за дело» и провозгласила важнейшие цели — восстановление экономики и «поражение» России в конфликте на Украине.
В РФ министр прославилась после переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, на которых оспорила суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у главы МИД Великобритании Лиз Трасс есть довольно высокий шанс занять пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона. Дипломат очень популярна в стране и спокойно может завоевать расположение консерваторов.
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