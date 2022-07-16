ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS автобусное депо в ЛНР

ВСУ нанесли удар по населенному пункту Алчевск в ЛНР, есть пострадавшие. Об этом сообщил «Известиям» глава Алчевска Альберт Апшев.

Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в 21:04 со стороны Вооруженных сил Украины.

«Удар пришелся по коммунальному предприятию, которое занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города, все хозпостройки, гаражи, административное здание уничтожены», — сообщил Апшев.

В настоящий момент городские службы ведут разбор завалов.

Как сообщают с представительстве ЛНР в СЦКК, удар по городу был нанесен из РСЗО HIMARS.