Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS автобусное депо в ЛНР

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Известно о как минимум одном пострадавшем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Telegram / stranaua

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

ВСУ нанесли удар по населенному пункту Алчевск в ЛНР, есть пострадавшие. Об этом сообщил «Известиям» глава Алчевска Альберт Апшев.

Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в 21:04 со стороны Вооруженных сил Украины.

«Удар пришелся по коммунальному предприятию, которое занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города, все хозпостройки, гаражи, административное здание уничтожены», — сообщил Апшев.

В настоящий момент городские службы ведут разбор завалов.

Как сообщают с представительстве ЛНР в СЦКК, удар по городу был нанесен из РСЗО HIMARS.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

23:50
Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске
23:38
Бывший муж Арнтгольц Иван Жидков показал новую девушку
23:25
ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS автобусное депо в ЛНР
23:10
«Был не одинок»: Лепс высказался о выступающих в Донбассе коллегах
22:55
МИД Турции: страна не станет принимать беженцев по желанию Великобритании
22:40
В первом матче под руководством Абаскаля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

Сейчас читают

Захарова честно ответила себе на вопрос после фото адмирала-трансгендера в США
Ненавидел людей: коллега Анатолия Белого рассказал о его последних днях в МХТ
«Вас тут не стояло»: как кутюрный показ Vаlеntinо в Риме «помешал трафику» в бутик Dior
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год