ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS автобусное депо в ЛНР
Известно о как минимум одном пострадавшем.
Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Telegram / stranaua
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ВСУ нанесли удар по населенному пункту Алчевск в ЛНР, есть пострадавшие. Об этом сообщил «Известиям» глава Алчевска Альберт Апшев.
Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в 21:04 со стороны Вооруженных сил Украины.
«Удар пришелся по коммунальному предприятию, которое занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города, все хозпостройки, гаражи, административное здание уничтожены», — сообщил Апшев.
В настоящий момент городские службы ведут разбор завалов.
Как сообщают с представительстве ЛНР в СЦКК, удар по городу был нанесен из РСЗО HIMARS.
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