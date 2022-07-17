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Саудовский принц Мухаммед бин Салман: США рискуют потерять всех союзников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 467

Наследный принц Саудовской Аравии дерзко ткнул Байдена носом в провалы Белого дома в Ираке и Афганистане.

Саудовский принц Мухаммед бин Салман: США рискуют потерять всех союзников

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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США рискуют потерять всех союзников, кроме стран НАТО, если будут продолжать навязывать свои ценности другим государствам. Такое заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана опубликовала Al Arabiya.

В разговоре с президентом США Джо Байденом принц подчеркнул, что попытки навязать американские ценности, в частности, Ираку и Афганистану, окончились провалом.

Мухаммед бин Салман заявил, что США должны уважать устои и традиции каждой страны, так как все государства «беспрецедентно взаимозависимы» друг от друга. Даже самые непохожие по взглядам страны должны уметь сосуществовать, отметил наследный принц.

Также Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения Байдена в убийстве журналиста Джамаля Хашогги указал на ошибки Белого дома, в частности, на инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Байден проиграл еще до переговоров с принцем Саудовской Аравии.

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