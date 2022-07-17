Саудовский принц Мухаммед бин Салман: США рискуют потерять всех союзников

США рискуют потерять всех союзников, кроме стран НАТО, если будут продолжать навязывать свои ценности другим государствам. Такое заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана опубликовала Al Arabiya.

В разговоре с президентом США Джо Байденом принц подчеркнул, что попытки навязать американские ценности, в частности, Ираку и Афганистану, окончились провалом.

Мухаммед бин Салман заявил, что США должны уважать устои и традиции каждой страны, так как все государства «беспрецедентно взаимозависимы» друг от друга. Даже самые непохожие по взглядам страны должны уметь сосуществовать, отметил наследный принц.

Также Мухаммед бен Салман в ответ на обвинения Байдена в убийстве журналиста Джамаля Хашогги указал на ошибки Белого дома, в частности, на инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Байден проиграл еще до переговоров с принцем Саудовской Аравии.