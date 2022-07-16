Холодный прием в жаркой стране: международная реакция на визит Байдена в Саудовскую Аравию

Скупым приветствием на кулаках и неудобными вопросами встретили президента США в КСА. Еще в ходе избирательной кампании он обещал превратить ее в страну-изгоя.

Президент США Джо Байден в рамках своего ближневосточного турне находится в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) с первым официальным визитом. Накануне состоялись встреча с лидером королевства Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в составе делегаций. И если первый удостоился крепкого рукопожатия американского лидера, второй получил лишь молчаливое приветствие на кулаках. Впрочем, принимающая сторона тоже не стремилась воздавать особые почести гостю. Сегодня запланирована отдельная двусторонняя встреча с наследным принцем.



Фото, Видео: REUTERS

Еще по пути в Саудовскую Аравию, выйдя из самолета в Израиле, Байден неуверенно спросил: «Что мне сейчас делать?». Ему тут же указали, где остановиться и в какую сторону двигаться. Момент попал на видео и мгновенно облетел сеть. На этот раз шпаргалок в руках президента Штатов не было замечено, однако сомнения в собственных действиях стали лейтмотивом международной реакции обозревателей на турне. Впрочем, не обошлось и без громких заявлений со стороны Байдена в адрес одного из хозяев встречи Мухаммеда бен Сальмана. Он заявил, что считает принца ответственным за убийство Джамаля Хашукджи (Хашогги).

Байден «с порога» обвинил наследного принца КСА в убийстве Джамаля Хашогги

Журналист был известен критикой саудовских властей, писал, в том числе, для американского The Washington Post. Осенью 2018 года издание заявило об исчезновении автора после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже сообщалось, что он был убит прямо в здании консульства при ссоре с сотрудниками. В прошлом году разведка США заявила, что наследный принц лично одобрил расправу над Хашукджи. Мухаммед бен Сальман признал факт произошедшего, но заявил, что не был осведомлен об инциденте. По итогам минувшей встречи Байден напомнил собеседнику, что считает его ответственным за случившееся.

В результате расследования Генпрокуратура Саудовской Аравии также признала факт смерти журналиста. По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, для пятерых, что якобы непосредственно расправились с Хашукджи, прокуратура потребовала смертной казни. Комментируя убийство, Байден пригрозил превратить КСА в страну-изгоя. В ходе нынешнего визита он подчеркнул, что не жалеет о сказанном ранее.

На встрече 15 июля Мухаммед бен Сальман не смог утаить от камер усмешку, когда президент США проигнорировал вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео с этим моментом разместила в социальной сети востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. После того как переговорные делегации во главе с принцем и Байденом заняли свои места, сотрудница прессы обратилась к американскому лидеру.

«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — спросила она.

Сальман в это время с интересом перевел взгляд на гостя. Увидев нулевую реакцию на провокационный вопрос, он иронично улыбнулся, не отводя глаз от Байдена.



Фото, видео: REUTERS

Мухаммед бен Сальман не ждал рукопожатия от Джо Байдена

Особое внимание пресса обратила на приветствие Байдена и принца во время встречи, которое только подтвердило, прохладные, мягко говоря, отношения между ними. С ним американский лидер не поздоровался рукопожатием, а лишь выставил кулак для удара. При этом ответ выглядел весьма естественным, будто иного и не ожидалось. Саудовское агентство печати SPA сделало акцент на этом моменте, отметив, что соприкосновения кулаком был удостоен также встречавший Байдена в аэропорту Джидды эмир Мекки принц Халед аль-Фейсал.

«Нефть, права человека, Иран, Израиль и война в Йемене — все это на повестке дня, который, вероятно, превратится в тернистое 24-часовое путешествие. Саудовская Аравия была ключевым стратегическим союзником США на протяжении десятилетий, продавая нефть и покупая оружие, но когда Байден баллотировался в президенты, он пообещал превратить королевство в „глобального изгоя“ из-за убийства диссидента Хашогги», — пишет The Guardian.

С тех пор Байден взял за правило разговаривать напрямую только с королем КСА, а не с наследным принцем, его сыном, но был вынужден пересмотреть свое отношение после начала спецоперации РФ на Украине и последовавших за ним антироссийских санкций, которые привели к 14-летнему максимуму в 139,13 доллара (почти восемь тысяч рублей) за баррель нефти марки Brent в этом году. Встреча состоялась, ранее не горевшие желанием общаться Мухаммед бен Сальман и Байден сухо, но провели переговоры.

СМИ во всем мире сравнивают приемы зарубежных лидеров в Саудовской Аравии. В этом плане действующий американский лидер проиграл и своему предшественнику Дональду Трампу, и российскому коллеге Владимиру Путину. Эксперт Мария Кича разместила ролик наглядно показавший разницу. Встреча Байдена с Сальманом в полной тишине и выставленными кулаками — против танца с саблями вокруг Трампа в 2017 году. Тогда экс-президенту США выделили отдельную гостиницу.



Фото, видео: REUTERS

Как пишет Даниэль-Дилан Бемер в колонке издания Welt, приезд Путина смог перебить даже такую роскошь. Его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах, ему также был предоставлен дворец из личного владения королевской семьи. Обозреватель назвал это «пиковым почетом». Стоит отметить, пока многие лидеры стран избегали встреч с принцем, Владимиру Путину удалось укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, хотя в это же время большая часть других государств старалась избегать этого. Байден же никогда не проводил встреч с наследным принцем. Кроме того, он даже не говорил с ним по телефону.

С какими результатами Байден вернется в Белый дом из Саудовской Аравии?

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, президент США покинет Ближний Восток на этой неделе без каких-либо объявлений об увеличении поставок нефти. Обещавший сделать КСА (крупнейшего в мире экспортера нефти) изгоем Байден заявил, что решил совершить поездку, чтобы продвигать интересы Штатов и попытаться обуздать стремительно растущие цены на бензин, что нанесли ему мощный политический ущерб в преддверии промежуточных выборов.

Однако итоги переговоров будут объявлены не ранее следующего месяца, когда состоится встреча ОПЕК. Американского лидера ждет еще ряд встреч с лидерами стран Персидского залива, экспортирующих топливо. Чиновники Джо Байдена в частном порядке говорят, что соглашения были достигнуты, но без подробностей.

Притом, пишет РИА Новости, Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка. В совместном заявлении Вашингтона и Эр-Рияда по итогам встречи подтверждается приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Документ опубликован на сайте Белого дома, передает РИА Новости. В отдельном сообщении США отмечается, что КСА планирует нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с планами на июль и август. Всего США и Саудовская Аравия заключили 18 соглашений в сферах инвестиций, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, космоса и здравоохранения.

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