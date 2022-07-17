«Кровь пьет отменно!» — мама Тимати раскрыла неожиданные способности дочери рэпера
Мама Тимати заявила о вампирских особенностях дочери рэпера
Фото: Instagram* / simona280
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Алиса Юнусова стала совсем взрослой: обожает «злые» шуточки, которые подчас пугают родных.
Дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова невероятно популярна среди молодежи: за ее жизнью и приключениями обожают следить активные юзеры сети. Мать певца Симона решила добавить девочке популярности и опубликовала в своем Telegram-канале необычные фотографии внучки, раскрывающими ее «тайную сущность».
«Уважаемые кастинг-директора! Если кому-то нужна подрощенная девочка-вампир, окрас — блонд, хорошо воспитанная, ест мало, но кровь пьет отменно! Просьба обращаться в Директ, который я не читаю…» — написала женщина.
На фотографиях Алиса сделала страшное лицо, которое, к тому же, было перепачкано ягодами.
Алиса Юнусова.
Алиса Юнусова родилась в отношениях Тимати с моделью Аленой Шишковой. После расставания молодые люди продолжают поддерживать хорошие отношения. Нередко рэпер берет дочку в далекие путешествия. Там за ней обычно следить горячо любимая бабушка Симона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимати раскрыл один из главных личных секретов на юбилейном ПМЭФ.
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