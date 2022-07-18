Глава российского МИД считает, что западные страны вынудили Киев отказаться от мирных переговоров с Москвой.

Лавров заявил, что украинскими силами руководят инструкторы НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Специальная военная операция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Известия» заявил, что инструкторы Североатлантического альянса непосредственно «на земле» руководят действиями украинских вооруженных сил и националистических батальонов.

«Натовские инструкторы и наводчики [Ракетных систем залпового огня] РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно „на земле“. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — написал он.

Глава российского МИДа добавил, что западные страны срывают договоренности, которые были достигнуты на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в конце марта. Лавров считает, что в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе стали требовать не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества.

Лавров отметил, что Европейский союз больше других страдает от антироссийских санкций и «опустошает арсеналы» ради Киева, при этом освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Киев и западные страны в «инсценировках на крови» во время событий на Украине, в том числе в Буче и Мариуполе. По его мнению, подобное Запад уже делал в Югославии, Ираке и той же Украине во время Евромайдана.

По его словам, силы России, а также Донецкой и Луганской народных республик успешно выполняют задачи для прекращения «вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создавшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации».

Россия начала военную специальную операцию на Украине 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы для безопасности России.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Лавров считает, что президентство Владимира Зеленского — актерская игра.

Тема:
Специальная военная операция России
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