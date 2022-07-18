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Лавров: Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Удивительное перевоплощение произошло сразу же после того, как украинский комик стал президентом не на экране, а в жизни.

Лавров: Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти

Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"

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Тема:
Украинский кризис

Президентство Владимира Зеленского — актерская игра. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

«Вспомните, как убедительно В. Зеленский сыграл демократа в „Слуге народа“, борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще „за все хорошее“. Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру», — заметил дипломат.

Лавров напомнил, что Зеленский, придя к власти назвал жителей Донбасса не иначе как «особями», но зато выгораживал националистские бандформирования.

Глава МИД РФ отметил, что антироссийский сценарий, по которому играет Зеленский, пишут в Европе, а продюсируют в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предоставление Украине статуса «вечного» кандидата в ЕС — геополитический гамбит против России.

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