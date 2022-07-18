Лавров: Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти

Президентство Владимира Зеленского — актерская игра. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

«Вспомните, как убедительно В. Зеленский сыграл демократа в „Слуге народа“, борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще „за все хорошее“. Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру», — заметил дипломат.

Лавров напомнил, что Зеленский, придя к власти назвал жителей Донбасса не иначе как «особями», но зато выгораживал националистские бандформирования.

Глава МИД РФ отметил, что антироссийский сценарий, по которому играет Зеленский, пишут в Европе, а продюсируют в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предоставление Украине статуса «вечного» кандидата в ЕС — геополитический гамбит против России.