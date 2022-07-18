Поэт Илья Резник посвятил песню героям спецоперации на Украине

Поэт Илья Резник написал песню «Любимые не умирают», которая посвящена участникам военной специальной операции на Украине. Композицию исполнит певица Азиза на концерте в Кремле. Об этом сообщил портал PROZVEZD.

Он рассказал, что в ближайшее время Азиза запишет эту композицию в студии, после чего он опубликует песню в социальных сетях.

«А большая премьера состоится 1 апреля 2023 года в Государственном Кремлевском дворце на моем юбилейном вернисаже», — поделился поэт.

Резник добавил: ему очень хочется, чтобы в Кремле это произведение впервые прозвучало для широкой публики.

По словам супруги Ильи Резника Ирины, Азиза сейчас активно работает над песней. Певица не может сдержать слез, когда слушает реквием.

«Идет плотный творческий процесс: Илья дает свои рекомендации, уже записан вариант под фортепиано. Номер получается мощным. Эта песня не вокальная, она — трагическая, исповедальная, в некоторых местах прозвучит речитатив», — рассказала Ирина.

Она добавила, что ребята, «которые защищают страну, будут довольны».

Изначально Резник хотел, чтобы песню исполнил Лев Лещенко. Однако Епископ Ялтинский, Владыка Нестор, прослушав произведение, посоветовали поэту отдать композицию женщине. Тогда Резник обратился к Азизе, которую считает одной из лучших певиц России на сегодняшний день.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля текущего года. Ее началу способствовало обострение ситуации в Донбассе. После обстрелов со стороны ВСУ лидеры ранее признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик обратились к России с просьбой о поддержке.

Как ранее писал 5-tv.ru, поэт Илья Резник обратился к жителям России с просьбой поддержать военнослужащих, которые трудятся на передовой в рамках специальной военной операции РФ.