В Кремле заговорили о сроках окончания спецоперации на Украине
Песков: спецоперация РФ на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Российские войска действуют с осторожностью, избегая потерь в своих рядах и среди мирного населения.
Четких временных рамок для окончания специальной военной операции на территории Украины нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Приоритетом он назвал эффективность спецоперации, а не ее скорость. По словам пресс-секретаря президента РФ, завершение боевых действий будет зависеть от выполнения поставленных задач.
«Российские военные получили приказ от [президента РФ] Владимира Путина работать аккуратно и поэтому избегают жертв среди мирного населения», — объяснил пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 24».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие шаги может предпринять Киев для окончания спецоперации.
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