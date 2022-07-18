В Кремле заговорили о сроках окончания спецоперации на Украине

Российские войска действуют с осторожностью, избегая потерь в своих рядах и среди мирного населения.

Четких временных рамок для окончания специальной военной операции на территории Украины нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Приоритетом он назвал эффективность спецоперации, а не ее скорость. По словам пресс-секретаря президента РФ, завершение боевых действий будет зависеть от выполнения поставленных задач.

«Российские военные получили приказ от [президента РФ] Владимира Путина работать аккуратно и поэтому избегают жертв среди мирного населения», — объяснил пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 24».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие шаги может предпринять Киев для окончания спецоперации.