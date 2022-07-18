Находящийся в СИЗО Залим Керефов оставил короткую предсмертную записку.

Проректор Российской таможенной академии найден мертвым

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Проректор Российской Таможенной академии Залим Керефов найден мертвым. Мужчина скончался в СИЗО в Ногинске. Как стало известно 5-tv.ru, его тело обнаружили на полу одиночной камеры.

Сотрудниками СИЗО была обнаружена короткая записка, в которой Керефов раскаивается в содеянном преступлении. Проректор академии ушел из жизни в возрасте 37 лет. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Залим Керефов был задержан 5 июля по подозрению в торговле наркотическими веществами. В ходе следствия выяснилось, что проректор управлял нелегальными интернет-магазинами с рабочего компьютера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве был задержан ректор РАНХиГСа Владимир Мау. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

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