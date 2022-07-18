Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
Кроме того, ликвидированы 14 пунктов управления украинскими вооружениями.
Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov
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Российские войска в ходе спецоперации уничтожили ключевые украинские посты, вооружения и боеприпасы. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожены: самоходная огневая установка „Бук-М1“ в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области», — сказал он.
Кроме того, за сутки российским подразделениям удалось ликвидировать 14 пунктов управления подразделений в районе Николаева, в районе Новоалександровка Запорожской области и в населенном пункте Покровское ДНР, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 286-ти районах.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении украинского «иностранного легиона» в ДНР.
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