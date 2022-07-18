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Российские военные уничтожили пункт дислокации «иностранного легиона» в ДНР

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 204

Ликвидированы сотни иностранных боевиков, а также их военная техника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российская авиация высокоточными ударами уничтожила пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что база иностранных бойцов располагалась в населенном пункте Константиновка. В результате удара ликвидированы до 250 иностранных боевиков. Кроме того, поражены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Также около 60 националистов батальона 118-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Черкасской области. Выведены из строя две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) и четыре артиллерийских орудия.

Накануне силы российской авиации уничтожили в Николаеве до 200 украинских националистов и наемников. Еще одним ударом удалось поразить целую бригаду ВСУ.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Основная цель российских военных — защита мирных граждан и поражение военной инфраструктуры страны с целью демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении в Харькове пункта дислокации наемников группировки «Кракен».

Тема:
Специальная военная операция России
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