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Чудесное спасение: житель Оренбурга сломал нож о жену в попытке ее зарезать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Житель Оренбурга в попытках зарезать жену сломал орудие убийства

Чудесное спасение: житель Оренбурга сломал нож о жену в попытке ее зарезать

Фото: Depositphotos / ArenaCreative

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Любимый нанес пострадавшей не меньше четырех ударов в плечо и живот. Но внезапное стечение обстоятельств и своевременный приезд скорой помощи помог женщине выжить.

В Оренбурге местный житель попытался зарезать супругу, однако нож в один из ударов сломался, что и спасло жизнь женщине, сообщает издание «Оренбург Медиа».

Попытка расправиться с родным человеком произошла еще 1 января. Отмечая наступление Нового года, 38-летний оренбуржец внезапно схватился за кухонный нож и стал наносить удары супруге. Ему удалось нанести четыре удара в плечо и живот, когда лезвие сломалось. В тот момент брат потерпевший быстро среагировал, обезвредив преступника, вызвав медиков и сотрудников полиции.

Прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшей и госпитализировали в больницу. Нападавший был задержан. На него завели уголовное дело, в рамках которого обвиняли в покушении на убийство. После выяснения всех обстоятельств случившегося, материалы дела были направлены в суд, который постановил — признать виновным в преступлении. Ближайшие шесть лет мужчина проведет вдали от родных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Нижним Новгородом, уходя от погони, пьяный пенсионер насмерть сбил двоих детей.

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