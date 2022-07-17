Пьяный пенсионер на бешеной скорости задавил детей под Нижним Новгородом, уходя от погони

Ничего не подозревающие малыши катались на велосипедах, когда их жизни в один момент оборвал пьяница за рулем.

Водитель в нетрезвом состоянии насмерть сбил двоих школьников в Нижегородской области. Пенсионер на KIA Seltos двигался по Садовой улице, когда увидел патруль ДПС. Мужчина подумал: если резко развернется и уедет, то никто ничего не заметит. Однако его план не сработал — правоохранители моментально отправились в погоню.

В это время в поселке Октябрьский трое школьников (два мальчика и девочка) весело катались на велосипедах. Но их беззаботное детство прервалось в один миг — на дорогу на бешеной скорости вылетел автомобиль. Один из ребят услышал шум и попытался отъехать в сторону, но силы маленького ребенка на велосипеде были ничтожны по сравнению с несущейся машиной — всех сбили за доли секунды.

Сотрудники полиции остановили преследование и вызвали скорую помощь. Девятилетний мальчик был госпитализирован с серьезной травмой головы и гематомами. Остальные не выжили. Крохотную девочку моментально раздавило колесами. Второй погибший, 11-летний мальчик, скончался почти сразу после подруги — его травмы были несовместимы с жизнью.

Водитель машины, несмотря на свое алкогольное опьянение, проявил удивительную «сообразительность» — отправился в гараж, оперативно вымыл машину от крови детей, запер помещение и вернулся в дом. Когда сотрудники полиции провели поисковую операцию и прибыли к воротам строения, пенсионер вышел им навстречу в чистой одежде и изобразил полнейшее недоумение, даже увидев записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали.

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