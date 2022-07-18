Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 1 952

Военный эксперт Шурыгин: Донбасс будет освобожден в ближайшее время

Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Союзные войска легко и молниеносно освобождают от боевиков оккупированные территории. Националисты активно складывают оружие.

Освобождение территорий Донбасса от украинских националистов завершится примерно через два-три месяца. Предположительные сроки выдвинул военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он прокомментировал недавнее заявление Эдуарда Басурина. Представитель Народной милиции ДНР выразил уверенность в том, что Донбасс будет освобожден до конца этого года.

«Я думаю, что мы должны это сделать в ближайшие два-три месяца, на текущий год у нас много других задач. Оставшийся кусок территории освобождать еще четыре месяца — это как-то слишком», — выразил свое мнение Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заговорили о возможных сроках завершения спецоперации.

Тема:
Специальная военная операция России
18 июл
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
18 июл
Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
18 июл
Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
18 июл
Силы Народной Милиции ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
18 июл
Российские военные уничтожили пункт дислокации «иностранного легиона» в ДНР
18 июл
Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области
18 июл
В Чечне указали на необходимость размещения ПВО в горах
18 июл
В Кремле заговорили о сроках окончания спецоперации на Украине
18 июл
Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ
18 июл
Мародеры пытались забить и съесть зверей в зоопарке Мариуполя
+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

17:48
Как взыскать компенсацию с курящего соседа — совет юриста
17:48
Дом в ипотеку: где купить — в деревне или садовом товариществе
17:37
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию
17:21
Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
17:16
Силы ЛНР установили контроль над Северском
17:10
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Сейчас читают

Сын Александра Ширвиндта прокомментировал слухи о госпитализации отца
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год