Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
Военный эксперт Шурыгин: Донбасс будет освобожден в ближайшее время
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Союзные войска легко и молниеносно освобождают от боевиков оккупированные территории. Националисты активно складывают оружие.
Освобождение территорий Донбасса от украинских националистов завершится примерно через два-три месяца. Предположительные сроки выдвинул военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он прокомментировал недавнее заявление Эдуарда Басурина. Представитель Народной милиции ДНР выразил уверенность в том, что Донбасс будет освобожден до конца этого года.
«Я думаю, что мы должны это сделать в ближайшие два-три месяца, на текущий год у нас много других задач. Оставшийся кусок территории освобождать еще четыре месяца — это как-то слишком», — выразил свое мнение Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заговорили о возможных сроках завершения спецоперации.
- 18 июл
- Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
- 18 июл
- Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
- 18 июл
- Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
- 18 июл
- Силы Народной Милиции ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
- 18 июл
- Российские военные уничтожили пункт дислокации «иностранного легиона» в ДНР
- 18 июл
- Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области
- 18 июл
- В Чечне указали на необходимость размещения ПВО в горах
- 18 июл
- В Кремле заговорили о сроках окончания спецоперации на Украине
- 18 июл
- Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ
- 18 июл
- Мародеры пытались забить и съесть зверей в зоопарке Мариуполя
Читайте также
56%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?