Ставку снизят, а цены вырастут? Набиуллина предупредила об опасном парадоксе
Глава Банка России также отвергла опасения о переохлаждении экономики, отметив отсутствие роста безработицы и падения доходов населения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Набиуллина: нельзя торопиться со снижением ключевой ставки ЦБ
Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки Центрального банка. Это может привести к росту цен и процентных ставок.Такое заявление сделала Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету, налогам и экономической политике.
Также глава Банка России опровергла заявления о переохлаждении российской экономики. По ее словам, для этого сейчас нет никаких предпосылок — ни роста безработицы, ни падения доходов граждан.
«Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики. Что можно сказать о текущей ситуации? В середине года появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста экономики. Рост происходит в том числе с опорой на банковское финансирование.
Банки устойчивые, обладают необходимым запасом капитала, и за последние 12 месяцев банки нарастили финансирование компаний на 13 триллионов рублей. Это кредит плюс покупка облигаций. Не рекордные цифры, но, согласитесь, немало», — сказала председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.
Также Эльвира Набиуллина добавила, что российским инвесторам удалось вернуть значительную часть заблокированных из-за санкций активов. По ее словам, в этом помогли специальные механизмы, включая замещающие облигации.
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