Мир на пороге нового технологического уклада: Курчатовский геномный форум открылся в Москве

Курчатовский геномный форум открылся в Москве

В Москве открылся Курчатовский геномный форум, где ведущие российские ученые прямо сейчас проектируют науку будущего.

На повестке — новые способы терапии самых тяжелых болезней и создание технологий, способных превращать любые отходы в энергию.

Эксперты уверены: мир стоит на пороге нового технологического уклада. И в этой глобальной гонке победит тот, кто первым перенастроит науку.

«Трансформация нашего научного ландшафта сегодня — это ключевая задача. Если мы это сделаем правильно и вовремя, мы будем иметь исключительно мощный потенциал для того, чтобы двигаться в это направление. Успехов в нем добьется тот, кто первый сможет перенастроить систему науки и образования на этот новый вызов», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Как отметил Михаил Ковальчук, в нашей стране уже утверждена стратегия развития природоподобных технологий. А запуск нацпроекта «Биоэкономика» должен дать дополнительный импульс исследованиям.

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