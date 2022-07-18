Проблемы и вызовы: какие указания Путин дал на Совете по стратегическому развитию

Вместе с положительной динамикой президент озвучил и темы, над которыми еще нужно работать.

Одной из важнейших задач сегодня является развитие так называемых сквозных технологий. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент потребовал привлечь к работе над инновационными разработками частных инвесторов и коммерческие структуры.

А вот результаты работы госкорпорации «Ростех» Путин назвал «скромными». Также на заседании шла речь о борьбе с бедностью и повышении продолжительности жизни. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный расскажет подробнее.

Планы развития России по по-прежнему амбициозны, даже несмотря на нынешнюю политико-экономическую реальность, казалось бы, совсем не располагающую к дальним горизонтам планирования. Президент сразу дает понять: от достижения национальный целей развития не должно отвлекать даже самое жесткое санкционное давление. Это огромный вызов для нашей страны, но руки никто опускать не собирается.

«Наоборот, понимая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать суверенные технологические заделы, разработки отечественных компаний. Понимаю, что это сложная задача, и прекрасно мы все в этом отдаем отчет. Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все циркулем обвести и поставить огромный завод», — заявил президент.

Сквозные технологии — это «каркас нового технологического уклада». Искусственный интеллект, квантовые технологии, большие данные, робототехника, беспроводная связь. Путин отмечает некоторые успехи наших крупных компаний, как раз в области искусственного интеллекта или композитных материалов, но есть и существенные недоработки, а кое-где и вовсе — настоящие провалы в реализации планов.

Для того, чтобы навести в технологическом «огороде» порядок, у Путина созрел новый план. На «каждую инновационную грядку» посадить вице-премьера, чтобы следил за созреванием всех показателей.

«У нас Андрей Рэмович (Белоусов — Прим. ред.) отвечает за всю эту „поляну“. Но мне представляется целесообразным, что под его руководством, и просил бы председателя правительства контролировать, все что там происходит, вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», — сделал наказ Путин.

Отвечающий за цифровую трансформацию вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывает о целях перехода на отечественное программное обеспечения, об амбициозных планах по цифровизации Крайнего Севера, но президент обращает внимание на, казалось бы, ставший уже всем привычным и удобным сайт «Госулуги». Там тоже есть, что подправить.

«Из опрошенных пациентов удается только 20% записаться к врачу онлайн электронным способом, а получить рецепт возможно только в Москве и ряде регионов, где проводится эксперимент. Есть вещи, которыми мы давно занимаемся и можем решать несмотря ни на какие ограничения самостоятельно», — пожурил ответственных лиц глава государства.

Уже к 2024-му году дефицит сотрудников в IT-отрасли может дойти до миллиона человек. А ведь наши школьники регулярно побеждают на международных олимпиадах по робототехнике, физике, химии, математике. Привлекать их на правильный путь профориентации — государственная задача.

Президент обращает внимания на необходимость ликвидации несанкционированных свалок, строительства удобной городской инфраструктуры и, на улучшение условий жизни, здоровья и, в итоге, на увеличение среднего возраста жизни россиян. Сейчас он достиг 73 лет, и должен расти дальше, вне зависимости от внешнего давления, санкций и прочих временных преград на пути развития России.